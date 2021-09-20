КПРФ подала заявки на проведение массовых акций в Москве

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - КПРФ планирует провести акции в Москве по итогам выборов в Госдуму, заявил в понедельник "Интерфаксу" зампредседателя ЦК партии Владимир Кашин.

Партия подала заявки на проведение акций 25 сентября и 3 октября,.

По словам Кашина, акции также "будут проходить по всей России".

"Мы будет подводить итоги на улице", - добавил Кашин.

Акции в регионах пройдут на следующих выходных, уточнил другой зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков на пресс-конференции. По его словам, заявки уже поданы, время начала будет зависеть от региона проведения.

"Для того, чтобы этот голос - голос улицы, голос граждан - был услышан там, где не он был услышан на избирательных участках, наш штаб протестных действий сделал необходимые заявки не только в Москве, но и в других регионах, для проведение акций протеста", - сказал Новиков.

Вместе с тем, лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции добавил, что в отдельных регионах акции также состоятся в ближайшие дни - "сегодня, завтра и послезавтра".

Согласно последним данным ЦИК РФ, Партия "Единая Россия" после обработки 90,3% протоколов лидирует на думских выборах, набирая 49,65% голосов избирателей.

КПРФ набирает 19,56%, ЛДПР - 7,51%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,38%.