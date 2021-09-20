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Российские военные возвращаются из Белоруссии после учений "Запад-2021"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие, принимавшие участие в совместном белорусско-российском учении "Запад-2021" на территории Белоруссии, возвращаются к местам дислокации, сообщили в министерстве обороны Белоруссии в понедельник.

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"Воинские эшелоны с российскими военнослужащими, участвовавшими в совместном стратегическом учении вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2021", убыли к местам дислокации с железнодорожной станции "Брест-Южный", - говорится в сообщении военного ведомства.

В учениях "Запад-2021" 10-15 сентября на территории России и Белоруссии было задействовано около 200 тыс. военных, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Минобороны РФ сообщало, что около 2,5 тыс. российских военных были переброшены в рамках учений в Белоруссию.

Белоруссия Россия

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