Число погибших при пожаре в гостинице в Хасавюрте достигло двух

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в гостинице в дагестанском Хасавюрте, в результате происшествия два человека погибли, шестеро пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"По уточненным данным, два человека погибли (их тела были обнаружены сотрудниками МЧС во время тушения пожара), еще шестеро доставлены в больницу. Один из них в реанимации, детей среди пострадавших них", - сообщили в ведомстве.

Возгорание произошло ночью во вторник в трехэтажной гостинице в городе Хасавюрте. Третий этаж - мансардный. Из здания эвакуировали 25 человек.

По данным МЧС, огнеборцам уже удалось ликвидировать пожар, площадь возгорания составила 450 квадратных метров.