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Хроника последних дней СССР

Один человек погиб при пожаре в гостинице в Хасавюрте

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в гостинице в дагестанском Хасавюрте, в результате происшествия один человек погиб, двое пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"Возгорание произошло в трехэтажной гостинице в городе Хасавюрте. Третий этаж - мансардный. Из здания эвакуировали 25 человек, двое из которых госпитализированы. Одного человека не могли найти, позже его тело обнаружили сотрудники МЧС в ходе тушения пожара", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пострадавших доставили в Центральную больницу города Хасавюрта.

По данным МЧС, пожарным уже удалось ликвидировать открытое горение, площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

МЧС Дагестан Хасавюрт

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