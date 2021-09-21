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Военные РФ применят опыт в Сирии на учении ШОС под Оренбургом

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Опыт в Сирии и Нагорном Карабахе будет применен на учении "Мирная миссия-2021" в Оренбургской области, сообщил журналистам начальник инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) Дмитрий Коруц.

"Опыт современных вооруженных конфликтов, в первую очередь, в Сирийской Арабской Республике и Нагорном Карабахе, будет положен в основу практических действий инженерных подразделений ЦВО на учении "Мирная миссия-2021". На всем протяжении финального этапа будут применяться воздушные и наземные подвижные отряды заграждения для обеспечения действий коалиционной группировки войск", - сказал Коруц.

По его словам, в составе воздушных отрядов будут задействованы транспортно-боевые вертолеты Ми-8 с системами минирования ВСМ-1, которые позволят в сжатые сроки установить минно-взрывные заграждения на обозначенных рубежах. При этом в составе наземных подвижных отрядов заграждения будут применены гусеничные минные заградители современной модификации ГМЗ-3.

"Для беспрепятственного высокоскоростного продвижения боевых порядков коалиционной группировки войск, организованного вступления в бой задействуем отряд обеспечения мобильности в составе инженерно-штурмового отделения на бронетранспортерах БТР-82, экипированных в защитные костюмы ОВР-3, инженерных машин разграждения ИМР-3, установок разминирования УР-77, комплектов тяжелых механизированных мостов", - отметил Коруц.

Кроме того, военные инженеры ЦВО отработают создание с помощью взрывов противотанкового рва протяженностью 2 тыс. метров. Для его устройства задействуют около 20 тонн взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте, добавил он.

"Мирная миссия-2021"

Учение вооруженных сил стран ШОС "Мирная миссия-2021" проходит на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области, впервые в нем принимает участие воинский контингент Белоруссии.

Всего в учении задействовано около 5,5 тыс. военнослужащих и свыше 1,2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. В частности, 30 самолетов и вертолетов, в том числе истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, штурмовые самолеты Су-25, ударные вертолеты Ми-24, транспортно-боевые Ми-8 и самолеты Ил-76.

В состав авиационной группировки, задействованной в учении, вошли летные экипажи из пяти регионов РФ, объединенной российской военной базы "Кант" в Киргизии и летчики Вооруженных сил Казахстана, сообщали в ЦВО.

"Выполнение учебно-боевых задач в ходе учения "Мирная миссия-2021" будет осуществляться с учетом развития военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе. Подразделения отработают способы противодействия новым тактическим приемам, которые используют международные террористические организации, борьбы с беспилотными летательными аппаратами, предотвращения террористических атак с использованием химического и биологического оружия", - уточняли в военном округе.

Учение продлится до 24 сентября.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - постоянно действующая межправительственная международная организация. Ее участниками являются Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Оренбургская область Сирия Нагорный Карабах Дмитрий Коруц Мирная миссия-2021 ШОС

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