В сентябре пройдут антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В сентябре на полигоне Донгузский в Оренбургской области запланировано совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение стран ШОС "Мирная миссия-2021", сообщил в среду глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Аналогичные учения, но уже с участием Коллективных сил ОДКБ, пройдут осенью в Киргизии и Таджикистане. В дальнейшем для отработки совместного отражения террористических угроз предлагается привлекать к учениям "Мирная миссия" воинские контингенты Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ и подразделения дружественных стран", - сообщил он, выступая на совещании министров обороны стран - участниц ШОС.

Министр отметил, что российско-таджикско-узбекские учения, которые пройдут в Центральной Азии на следующей неделе, являются мерой реагирования на обострение ситуации в Афганистане.