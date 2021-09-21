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Участников студенческого чемпионата по программированию пустят в Москву без виз

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Участникам Международного студенческого чемпионата по программированию (ICPC), который пройдет в Москве в октябре, не потребуется российская виза. Их будут пропускать через границу по спискам, которые подготовит Минцифры, сообщила пресс-служба правительства.

Распоряжение об упрощении порядка въезда в Россию для участников, организаторов и гостей ICPC подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Финал чемпионата будет проходить в Москве, в Манеже с 1 по 6 октября. Ожидается, что в нем примут участие около 1,5 тысячи человек из 70 стран. Одной из основных тем чемпионата станут технологии Open Source – программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Мишустин возглавляет оргкомитет ICPC, его заместителем стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

ICPC Михаил Мишустин Москва Манеж

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