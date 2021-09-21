В Кремле рассчитывают на изменение позиции Турции, не признающей выборы в Крыму

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с непризнанием Турции выборов в Крыму заявил, что Россия не приемлет этого, надеется на изменение позиции Анкары со временем.

"Тема Крыма - это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся, мы сожалеем в связи с такой позицией Турции, но надеемся, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел", - сказал Песков журналистам.

При этом он подчеркнул, что Турция является партнером РФ, а наличие разногласий не является препятствием для всего комплекса двусторонних отношений и взаимодействия в целом ряде региональных вопросов.

По его мнению, это взаимодействие должно продолжаться, ибо оно в интересах обеих сторон, и прежде всего России.

"А что касается точек разногласий, то по этим точкам мы будем продолжать работать с турецкой стороной, разъясняя нашу позицию и рассчитывая на то, что рано или поздно нам удастся сблизить позиции", - сказал пресс-секретарь президента.

Ранее в МИД Турции заявили, что результаты выборов в Госдуму, прошедших в Крыму, не имеют для Анкары юридической силы.