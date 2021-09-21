Поиск
Хроника последних дней СССР

В Кремле рассчитывают на изменение позиции Турции, не признающей выборы в Крыму

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с непризнанием Турции выборов в Крыму заявил, что Россия не приемлет этого, надеется на изменение позиции Анкары со временем.

"Тема Крыма - это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся, мы сожалеем в связи с такой позицией Турции, но надеемся, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел", - сказал Песков журналистам.

При этом он подчеркнул, что Турция является партнером РФ, а наличие разногласий не является препятствием для всего комплекса двусторонних отношений и взаимодействия в целом ряде региональных вопросов.

По его мнению, это взаимодействие должно продолжаться, ибо оно в интересах обеих сторон, и прежде всего России.

"А что касается точек разногласий, то по этим точкам мы будем продолжать работать с турецкой стороной, разъясняя нашу позицию и рассчитывая на то, что рано или поздно нам удастся сблизить позиции", - сказал пресс-секретарь президента.

Ранее в МИД Турции заявили, что результаты выборов в Госдуму, прошедших в Крыму, не имеют для Анкары юридической силы.

Дмитрий Песков Турция

Новости

В Кремле сочли голословными выводы ЕСПЧ по делу Литвиненко

Приамурских полицейских задержали за ограбление подпольного казино

Приамурских полицейских задержали за ограбление подпольного казино

Российский судья ЕСПЧ не поддержал выводы суда по делу Литвиненко

Пандемия коронавируса

За сутки в РФ зафиксировано более 19,1 тыс. новых случаев COVID-19

За сутки в РФ зафиксировано более 19,1 тыс. новых случаев COVID-19

Первое заседание Госдумы нового созыва может состояться 29 сентября

Первое заседание Госдумы нового созыва может состояться 29 сентября

Источник сообщил о задержаниях в УМВД по Амурской области

Источник сообщил о задержаниях в УМВД по Амурской области
Нападения в школах и вузах

Большинство госпитализированных при стрельбе в Перми идут на поправку

Моногород Ковдор с вечера остается без света из-за пожара

Новак предложил пустить газ "Роснефти" в Европу через соглашение с "Газпромом"

Новак предложил пустить газ "Роснефти" в Европу через соглашение с "Газпромом"
Нападения в школах и вузах

Cемерых пострадавших в Пермском госуниверситете отправят в Москву

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');