Эрдоган заявил, что Турция не признает вхождение Крыма в состав России

Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21 сентября 2021 Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Анкара выступает за поддержание территориальной целостности Украины и не считает действительным вхождение Крыма в состав РФ, заявил во вторник в выступлении перед Генассамблеей ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы придаем значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем", - сказал он.

Ранее в МИД Турции заявили, что результаты выборов в Госдуму, прошедших в Крыму, не имеют для Анкары юридической силы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с непризнанием Турцией выборов в Крыму заявил, что Россия не приемлет этого, надеется на изменение позиции Анкары со временем.

"Мы не приемлем такие заявления, и мы открыто об этом говорим нашим турецким коллегам. Тема Крыма - это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся, мы сожалеем в связи с такой позицией Турции, но надеемся, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел", - сказал Песков журналистам во вторник.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сделает выводы из заявлений Турции о непризнании выборов в Госдуму РФ в Крыму, они негативно скажутся на двусторонних отношениях.