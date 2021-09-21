Пропавшие в Красноярске школьницы найдены живыми

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Красноярске найдены живыми две подружки возрастом 12 и 14 лет, которые в понедельник вышли из школы в Ленинском районе и пропали. Об этом сообщило краевое управление МВД.

Их нашли около супермаркета на правом берегу Красноярска. Их здоровью ничто не угрожает.

Почему они не вернулись домой в понедельник, не уточняется.

Об исчезновении школьниц в полицию сообщил вечером в понедельник отец одной из них. К поискам подключились волонтеры. Отмечалось, что обе девочки характеризуются положительно и ранее в поле зрения полиции не попадали.