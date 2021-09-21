В Красноярске ищут двух школьниц, пропавших накануне

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Красноярске полиция и волонтеры ищут двух девочек, которые в понедельник не вернулись домой из школы и во вторник в школе опять не появились.

Отец одной из школьниц вечером 20 сентября сообщил в полицию, что пропали его 12-летняя дочь и ее 14-летняя подруга. Около 16:00 они вышли из школы (лицея) №3 на улице Чайковского и исчезли, сообщили в управлении МВД по Красноярскому краю.

Девочек ищут поисковые группы, ориентировки на них разосланы всем нарядам полиции.

Волонтерское сообщество "Поиск пропавших детей" выяснило, что в понедельник школьниц видели около одного из супермаркетов на правом берегу Красноярска. Также они появлялись в соцсетях.

Пропавшие девочки характеризуются положительно и ранее в поле зрения сотрудников полиции не попадали, по данным волонтеров, из дома они раньше на ночь не уходили.