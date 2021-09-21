Автомобиль, который сам экзаменует водителя, создали в Татарстане

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Госавтоинспекторы Татарстана совместно с IT-специалистами Иннополиса разработали первый в мире автомобиль, который сам экзаменует водителя, сообщило Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям во вторник.

Это уникальный комплекс для тестирования учащихся автошкол. Во вторник он был представлен на форуме Kazan Digital Week президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Начальник республиканского ГИБДД Ленар Габдурахманов рассказал, что автомобиль сам оценивает поведение водителя за рулем и соблюдение правил дорожного движения. Инспектор во время экзамена находится рядом на пассажирском кресле, а машина передает инспектору на планшетный компьютер все ошибки экзаменуемого. Автомобиль сейчас умеет распознавать 17 ошибок из 37.

В Госавтоинспекции уверены, что через год-два в автошколах такие автомобили будут оценивать обучающихся.