Поиск
Хроника последних дней СССР

Автомобиль, который сам экзаменует водителя, создали в Татарстане

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Госавтоинспекторы Татарстана совместно с IT-специалистами Иннополиса разработали первый в мире автомобиль, который сам экзаменует водителя, сообщило Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям во вторник.

Это уникальный комплекс для тестирования учащихся автошкол. Во вторник он был представлен на форуме Kazan Digital Week президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Начальник республиканского ГИБДД Ленар Габдурахманов рассказал, что автомобиль сам оценивает поведение водителя за рулем и соблюдение правил дорожного движения. Инспектор во время экзамена находится рядом на пассажирском кресле, а машина передает инспектору на планшетный компьютер все ошибки экзаменуемого. Автомобиль сейчас умеет распознавать 17 ошибок из 37.

В Госавтоинспекции уверены, что через год-два в автошколах такие автомобили будут оценивать обучающихся.

Татарстан

Новости
Пандемия коронавируса

Туроператоры запустили продажу вакцинных туров за рубеж для россиян

Слуцкий не получил визу для поездки на Генассамблею ООН

"Единая Россия" получает в Госдуме 324 депутатских мандата

"Единая Россия" получает в Госдуме 324 депутатских мандата

Генпрокуратура пообещала наказывать призывающих к массовым беспорядкам

Нападения в школах и вузах

Пермский вуз оценит действия преподавателей во время стрельбы

Пермский вуз оценит действия преподавателей во время стрельбы

В МИД РФ назвали фантазиями заявления Госдепа по российским выборам

Расходы россиян на овощи и фрукты растут быстрее, чем на другое продовольствие

Венедиктов назвал итоги голосования в Москве "трагической ошибкой партий"

Венедиктов назвал итоги голосования в Москве "трагической ошибкой партий"

Мужчина пригрозил взорвать дома в татарстанском Альметьевске

В Кремле рассчитывают на изменение позиции Турции, не признающей выборы в Крыму

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');