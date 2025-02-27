В России появится общедоступный рейтинг автошкол

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Правительство подготовило законопроект о создании общедоступного рейтинга автошкол, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Теперь качество таких учебных заведений будет оцениваться по определенным показателям, включая итоги сдачи экзаменов обучающимися, а также аварийных ситуаций, в которых оказались выпускники конкретной школы", - сказал он.

По его словам, "эти данные станут размещаться на специальном информационном ресурсе, который будет для всех доступен и регулярно обновляться, и так у граждан появится возможность подробно узнать о конкретной организации, где они планируют проходить обучение, и оставить отзывы о том, где они сами учились".

"Рассчитываем, что таким образом будет создан объективный рейтинг, который позволит значительно повысить качество обучения автомобилистов и, как следствие, снизить количество происшествий на транспорте и сделать более безопасными дороги для всех: и для пешеходов, и для водителей", - добавил он.

Мишустин отметил особую роль автошкол в воспитании культуры ответственного поведения на дорогах.