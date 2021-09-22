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Два землетрясения зафиксированы на Алтае

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3 зафиксирован в 305 км к юго-востоку от Горно-Алтайска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, эпицентр землетрясения, произошедшего в 22:58 мск во вторник (02:58 по местному времени в среду), находился в 28 км к востоку-северо-востоку от поселка Кош-Агач и примерно в 45 км от границы с Монголией. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,4 балла по шкале MSK-64.

Кроме того, землетрясение магнитудой 3,3 было зафиксировано в этом же районе в 17:36 мск во вторник (21:36 по местному времени), интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,8 балла по шкале MSK-64. Землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной, как считают представители Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, с процессами горообразования, продолжающимися последние 5-10 млн лет.

Алтай

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