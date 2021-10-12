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На Алтае зафиксировали два землетрясения

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,8 зафиксирован в 253 км к юго-востоку от Горно-Алтайска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 18:52 мск в понедельник (22:52 по местному времени), находился в 22 км северо-западнее поселка Бельтир и 28 км к востоку-северо-востоку от поселка Кош-Агач и примерно в 70 км от границы с Монголией.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,6 балла по шкале MSK-64.

Кроме того, землетрясение магнитудой 3,2 было зафиксировано в этом же районе в 19:24 мск во вторник (23:24 по местному времени), интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,7 балла по шкале MSK-64.

Землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной, как считают представители Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, с процессами горообразования, продолжающимися последние 5-10 млн лет.

Установлено, что скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая относительно северной части Евразии составляет 1,19 мм в год к северо-западу.

Россия Горно-Алтайск

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