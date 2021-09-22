Более 3,6 тысяч га леса потушили в Якутии за сутки

Новых очагов возгорания не зарегистрировано

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - На территории Якутии за сутки ликвидировали четыре лесных пожара на общей площади 3,688 тыс. га, сообщает пресс-служба МЧС России по региону в среду.

"На тушение лесных пожаров привлекалось 56 человек и 16 единиц техники. Приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет", - говорится в сообщении.

Новых пожаров за сутки не зарегистрировано.

Как ранее сообщалось, на территории Якутии был введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров с 23 июня по 14 сентября. По словам главы Якутии Айсена Николаева, площадь всех зарегистрированных с начала сезона пожаров превысила рекордный показатель за последние десять лет, достигнув почти 8,5 млн га.