Тушившим лесные пожары в Якутии добровольцам не выплатили за работу свыше 184 млн рублей

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Более 4,4 тысяч добровольцев, которые летом были задействованы на тушении лесных пожаров в Якутии, до сих пор ждут оплату своей работы.

Некоторые жители Якутии обратились в местные СМИ с просьбой осветить эту проблему.

В пресс-службе министерства экологии Якутии подтвердили, что в настоящее время, действительно, имеется долг перед 4 тыс. 402 мобилизованными гражданами.

"Остаток оплаты местному населению - 184,4 млн рублей - будет выплачен в первоочередном порядке при поступлении федеральных средств из резервного фонда правительства РФ. Проект распоряжения о выплате по кредиторской задолженности сейчас находится на согласовании в Министерстве финансов РФ", - отметил главный лесничий республики Сергей Сивцев.

На планерном совещании в понедельник глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству республики решить вопрос с погашением задолженности.

"Решение данного вопроса требует серьезного взаимодействия республиканского правительства с федеральными структурами. В настоящее время четверть участников ликвидации лесных пожаров еще не получили выплаты. Нам необходимо выстроить работу с Минфином РФ, чтобы полностью погасить задолженность", - подчеркнул глава Якутии.

Как сообщалось, в этом году, по словам главы Якутии, площадь всех зарегистрированных с начала сезона пожаров превысила рекордный показатель за последние десять лет, достигнув почти 8,5 млн га.

Летом на тушении пожаров были задействованы около 15 тысяч мобилизованных.

На территории республики был введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров с 23 июня по 14 сентября.