Микроавтобус с пассажирами опрокинулся после ДТП с "Нивой" в Калужской области

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся утром в среду с автомобилем "Нива" в Калужской области, количество пострадавших уточняется. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники ГИБДД уточняют маршрут следования микроавтобуса и обстоятельства ДТП.

Источник ранее сообщал, что после столкновения микроавтобус вылетел с дороги в кювет и перевернулся.

По данным регионального управления МЧС, авария случилась в 7:50 на 91 км автодороги "А-130".

"На место направлены пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. Информация уточняется", - говорится в официальном сообщении.

Как сообщалось ранее со ссылкой на информированный источник, пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту "Белоусово - Обнинск", столкнулся с "Нивой" в районе деревни Воробьи (Калужская область), пострадали шесть человек.

По предварительным данным, в микроавтобусе находилось 16 человек. Источник уточнил, что детей среди пострадавших нет.