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Количество пострадавших в аварии с микроавтобусом под Калугой возросло до 15

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Количество пострадавших при столкновении пассажирского микроавтобуса с легковым автомобилем в Калужской области в среду выросло до 15 человек. Об этом сообщает клиническая больница №8 ФМБА России в Обнинске на официальной странице в соцсети.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших.

Четверо из пострадавших госпитализированы. Один - в реанимацию, двое - в травматологию, еще один доставлен в Калужскую областную больницу.

"Остальным потребовалась только амбулаторная помощь, которая была оказана на месте ДТП, а также в травмпункте приемного покоя. В числе пострадавших - беременная женщина, она получила легкие травмы, от госпитализации отказалась", - говорится в информации.

В 7:50 водитель Chevrolet Niva на 91-м км трассы А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль" по касательной столкнулся со встречным микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. После столкновения микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся. В микроавтобусе находилось 16 человек.

Калужская область ДТП

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