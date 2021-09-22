Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав России утвердил двенадцатую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Они содержат обновленный раздел о способах лечения беременных, новые препараты для лечения на дому, информацию о возможных комбинациях препаратов, сообщила в среду пресс-служба министерства.

Ознакомиться с новой версией методических рекомендаций по COVID-19 можно по ссылке.

"В новой версии методических рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики COVID-19, лучевой диагностики, разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных", - говорится в пресс-релизе Минздрава.

Также в методичку внесены комментарии по вакцинации от COVID-19 беременных.

В схемы амбулаторного лечения пациентов с легким течением заболевания добавлен препарат будесонид, а для стационарных пациентов, имеющих факторы риска, исключен умифеновир. Также для пациентов со среднетяжелым течением заболевания добавлена возможность использования ингибиторов янус-киназ (барицитиниб и тофацитиниб).

Корректировке подверглась и схема лечения пациентов с тяжелым течением коронавируса.

"Раздел "Патогенетическое лечение" полностью переработан с учетом накопленного опыта лечения COVID-19 – уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, добавлена информация о возможных комбинациях препаратов. Также уточнены особенности назначения антикоагулянтов", - добавили в пресс-службе.