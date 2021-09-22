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Роспотребнадзор зафиксировал рост COVID-заболеваемости в 36 регионах

Роспотребнадзор зафиксировал рост COVID-заболеваемости в 36 регионах
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости коронавирусом в настоящий момент наблюдется в 36 из 85 регионов РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы видим рост впервые за восемь недель. Если на прошлой неделе мы говорили о фазе роста в 11 субъектах, то сейчас к ним добавилось еще 25, и теперь 36 субъектов в фазе роста", - сказала Попова в среду в интервью программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

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По ее словам, рост заболеваемости COVID-19 обусловлен сезонными факторами. "Вторая декада сентября – коронавирус, как все острые респираторные инфекции, дает рост", - сказала Попова, добавив, что прослеживается "корреляция – чем больше в регионах привито (от COVID-19), тем меньше интенсивность роста".

Попова пояснила, что требование о вакцинации до 80% взрослого населения для формирования коллективного иммунитета связано с мутациями коронавируса, и стало понятно, что привить 60% россиян недостаточно.

"В РФ какого-то значимого изменения в конструкции вакцин не происходило... У нас абсолютная доказательная база, что российские вакцины эффективно работают и защищают людей", - заявила глава Роспотребнадзора.

"Скорость мутаций и направление более-менее понятно, и различные варианты сегодня просчитываются для того, чтобы конструкцию вакцинную сделать до того, как этот штамм придет", - добавила Попова.

"Сегодня количество людей, которые уже имеют иммунитет, привились большей частью или переболели, они имеют иммунитет (...) Мы движемся к заветным цифрам", - сказала Попова.

Она также сообщила, что в 61 регионе превышен пороговый уровень ОРВИ.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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В Индонезии открылись кинотеатры
коронавирус Анна Попова Роспотребнадзор

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