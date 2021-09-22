В России коронавирус обнаружили еще у 19 706 человек

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 19 706 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

После двухдневного снижения заболеваемости в среду отмечается увеличение числа новых случаев. Накануне сообщалось о 19 179 выявлениях COVID-19. Рост фиксируется в Москве - 1 991 заболевший (1 926 к утру вторника) и в Санкт-Петербурге - 1 521 случай (против 1 060 накануне).

Кроме того, второй день подряд в РФ фиксируется рост числа летальных исходов - за минувшие сутки от коронавируса скончались 817 пациентов, накануне сообщалось о 812 умерших. Эти значения соотносятся с данными августа, когда в РФ наблюдался резкий рост смертности и был достигнут максимум за всю пандемию: 26 августа сообщалось о 820 скончавшихся.

Наибольшее число умерших в Москве - 50, в Петербурге - 43 и в Свердловской области - 38.

Еще 986 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Московской области, 531 - в Самарской области, 515 - в Свердловской области, 494 - в Воронежской области, 493 - в Нижегородской области, 467 - в Ростовской области, 462 - в Пермском крае, 376 - в Омской области, 369 - в Иркутской области, 364 - в Челябинской области, 357 - в Красноярском крае, 352 - в Ставропольском крае, 341 - в Оренбургской области, 340 - в Волгоградской области, 333 - в Башкирии, 303 - в Ульяновской области, 294 - в Хабаровском крае, 286 - в Саратовской области, 282 - в Крыму, 269 - в Архангельской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 333 тыс. 557 случаев коронавирусной инфекции, 200 625 умерших и 6 млн 542 тыс. 213 выписанных, в том числе 16 102 выписаны за последние сутки, из них 1 363 - в Москве.