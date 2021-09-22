Поиск
Хроника последних дней СССР

В России коронавирус обнаружили еще у 19 706 человек

В России коронавирус обнаружили еще у 19 706 человек
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 19 706 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

После двухдневного снижения заболеваемости в среду отмечается увеличение числа новых случаев. Накануне сообщалось о 19 179 выявлениях COVID-19. Рост фиксируется в Москве - 1 991 заболевший (1 926 к утру вторника) и в Санкт-Петербурге - 1 521 случай (против 1 060 накануне).

Кроме того, второй день подряд в РФ фиксируется рост числа летальных исходов - за минувшие сутки от коронавируса скончались 817 пациентов, накануне сообщалось о 812 умерших. Эти значения соотносятся с данными августа, когда в РФ наблюдался резкий рост смертности и был достигнут максимум за всю пандемию: 26 августа сообщалось о 820 скончавшихся.

Наибольшее число умерших в Москве - 50, в Петербурге - 43 и в Свердловской области - 38.

Еще 986 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Московской области, 531 - в Самарской области, 515 - в Свердловской области, 494 - в Воронежской области, 493 - в Нижегородской области, 467 - в Ростовской области, 462 - в Пермском крае, 376 - в Омской области, 369 - в Иркутской области, 364 - в Челябинской области, 357 - в Красноярском крае, 352 - в Ставропольском крае, 341 - в Оренбургской области, 340 - в Волгоградской области, 333 - в Башкирии, 303 - в Ульяновской области, 294 - в Хабаровском крае, 286 - в Саратовской области, 282 - в Крыму, 269 - в Архангельской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 333 тыс. 557 случаев коронавирусной инфекции, 200 625 умерших и 6 млн 542 тыс. 213 выписанных, в том числе 16 102 выписаны за последние сутки, из них 1 363 - в Москве.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

14
В Индонезии открылись кинотеатры16 сентября. На Национальной аллее в Вашингтоне установили около 600 тысяч белых флагов в рамках публичной арт-инсталляции, посвященной жертвам COVID-19 в США.13 сентября. В Германии началась общегосударственная неделя вакцинации от COVID-19. На фото: витрина парикмахерской во Франкфурте.9 сентября. В Катманду в условиях пандемии коронавируса COVID-19 отметили индуистский фестиваль Тидж.8 сентября. В Китае было зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19. Таким образом, число подтвержденных заболевших достигло 95083, а число погибших осталось неизменным - 4636.7 сентября. В Нью-Йорке из-за пандемии COVID-19 отменили масштабное празднование фестиваля культуры Вест-Индии.6 сентября. Непальские кинотеатры готовятся к открытию.4 сентября. В чилийском Сантьяго прошло празднование Национального дня цирка. Из-за пандемии коронавируса цирки оказалось в тяжелом положении.3 сентября. В китайском Чжучжоу проводят дезинфекцию в туристических местах. 2 сентября. В Германии началась пятидневная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта. Профсоюз требует повышения тарифных ставок на 3,2% и единовременную премию в 600 евро каждому сотруднику на фоне пандемии коронавируса.2 сентября. Филиппинские медицинские работники провели акцию протеста перед зданием Департамента здравоохранения Манилы.2 сентября. В Сиднее проходят одиночные пикеты против локдауна из-за COVID-19.1 сентября. Власти Индии дали зеленый свет частичному открытию школ.1 сентября. Первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech получили жители Бангкока.
В Индонезии открылись кинотеатры
коронавирус

Новости

Ан-26 с экипажем из шести человек пропал под Хабаровском

Задержавший пермского стрелка лейтенант получит орден Мужества

В Свердловской области задержан мужчина, зашедший с ружьем в школу

В Свердловской области задержан мужчина, зашедший с ружьем в школу

Общественный штаб поручил перепроверить электронные голоса в Москве

Роспотребнадзор зафиксировал рост COVID-заболеваемости в 36 регионах

Роспотребнадзор зафиксировал рост COVID-заболеваемости в 36 регионах

АПК получит больше 6 млрд рублей на развитие села за счет экспортных пошлин

АПК получит больше 6 млрд рублей на развитие села за счет экспортных пошлин

Осужденные поработают на строительстве ледового дворца в Новосибирске

Осужденные поработают на строительстве ледового дворца в Новосибирске

Минздрав подтвердил, что пермскому стрелку ампутировали ногу

Что случилось этой ночью: среда, 22 сентября

В Иркутской области медведь прогулялся по территории кемпинг-отеля

В Иркутской области медведь прогулялся по территории кемпинг-отеля
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');