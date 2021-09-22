Рост заболеваемости COVID-19 в Москве за неделю составил 24%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Москве фиксируют рост заболеваемости COVID-19 на протяжении последней недели, причиной являются сезонные факторы, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"По отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%", - сказала Ракова.

Она добавила, что причиной является наступление осеннего сезона, для которого характерны подъем заболеваемости ОРВИ и резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач, с возобновлением школьных занятий.