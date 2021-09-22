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Россошь в Воронежской области снова осталась без воды из-за коммунальной аварии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Коммунальные службы устраняют аварию, в результате которой часть жителей города Россошь в Воронежской области остались без водоснабжения, сообщает в среду администрация Россошанского района.

Аварийная ситуация возникла на канализационном коллекторе на улице Горького. Остановлен городской водозабор, говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, в настоящее время без воды из-за аварии остались почти все жители города, в котором проживают более 62 тыс. человек (третий по населению город в Воронежской области). Вода есть только у владельцев собственных скважин в частных домах.

Это уже третья крупная коммунальная авария в Россоши за несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что в июле и в августе часть города Россошь осталась без воды из-за прорыва самотечного коллектора на улице Максима Горького. В городе был объявлен режим ЧС техногенного характера.

Специалисты также выявили факт массовой гибели рыбы в реке в городе Россошь после аварии на коллекторе.

Воронежская область Россошь

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