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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Россошь осталась без воды после аварии на сетях электроснабжения водозабора

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Воронежской области город Россошь остался без водоснабжения из-за коммунальной аварии, сообщает администрация города.

"Произошла авария на сетях электроснабжения водозабора. Водоснабжение города остановлено. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Населению пообещали подвозить воду.

По информации Россошанских коммунальных систем, в сейчас электрики устраняют последствия аварий на кабельных и воздушных линиях.

Россошь - город в Воронежской области, административный центр Россошанского муниципального района. По данным администрации города, на 1 января 2022 года в нем проживали 61,8 тысячи человек.

Россошь Воронежская область
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