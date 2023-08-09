Россошь осталась без воды после аварии на сетях электроснабжения водозабора
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Воронежской области город Россошь остался без водоснабжения из-за коммунальной аварии, сообщает администрация города.
"Произошла авария на сетях электроснабжения водозабора. Водоснабжение города остановлено. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Населению пообещали подвозить воду.
По информации Россошанских коммунальных систем, в сейчас электрики устраняют последствия аварий на кабельных и воздушных линиях.
Россошь - город в Воронежской области, административный центр Россошанского муниципального района. По данным администрации города, на 1 января 2022 года в нем проживали 61,8 тысячи человек.