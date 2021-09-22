В Иркутской области четверо пострадали в ДТП со школьным автобусом
Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Аларском районе Иркутской области на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" столкнулись УАЗ и школьный автобус, пострадали четыре человека, сообщили в ГУ МВД по региону.
ДТП произошло около 10:40 по московскому времени рядом с поселком Кутулик. Обстоятельства случившегося выясняются.
В автобусе были водитель, двое взрослых и 18 детей.
По данным МВД, помощь врачей потребовалась одному школьнику, двум сопровождающим и водителю УАЗа.