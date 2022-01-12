Шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус и два грузовика столкнулись на автодороге в Иркутской области, есть пострадавшие, сообщила в среду пресс-служба главного управления МВД по региону.

"В салоне автобуса находилось 40 человек, получили травмы и обратились за медицинской помощью шесть взрослых пассажиров, трое из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

Автобус следовал по маршруту "Братск - Усть-Илимск".

Авария произошла в минувший вторник вечером в районе села Кобляково Братского района.

В следственном управление СКР по региону сообщили о начале доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Отмечается, что будет изучена документация о техническом состоянии рейсового автобуса и медосмотре водителя.

В свою очередь, прокуратура тоже начала проверку. Как сообщило надзорное ведомство региона, будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности перевозки пассажиров общественным транспортом, безопасности дорожного движения.