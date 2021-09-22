В России снимут сериал по роману "Код Дурова"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Экранизация романа "Код Дурова", рассказывающего об истории создания "ВКонтакте" и Telegram, станет первым сериальным проектом в рамках сотрудничества компании "Нон-Стоп Продакшн" Александра Роднянского и мультимедийного сервиса Okko, сообщили в пресс-службе "Нон-Стоп Продакшн".

"Изначально мы видели этот материал как основу для полнометражного фильма, но со временем стало очевидно, что история создания социальных сетей "ВКонтакте" и Telegram и яркая противоречивая личность самого Павла Дурова точнее соответствуют формату современного сериала", - сказал Роднянский, слова которого привели в пресс-службе компании.

Всего в рамках соглашения в течение четырех лет планируется выпустить не менее восьми проектов, созданных компанией "Нон-Стоп Продакшн", которые будут эксклюзивно доступны пользователям Okko.