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Павел Дуров в августе получил французское гражданство

Павел Дуров в августе получил французское гражданство
Фото: AOP.Press/Corbis via Getty Images

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Основатель Telegram Павел Дуров в августе получил французское гражданство, свидетельствуют данные, размещенные на сайте правительства Франции.

Согласно документам, решение о присвоении ему гражданства было принято 23 августа.

В списке людей, получивших гражданство Франции, указан "Дуров Павел, рожденный 10.10.1984 в Ленинграде".

По данным ряда СМИ, у Дурова, помимо российского гражданства, также имеется гражданство Сент-Китса и Невиса.

Павел Дуров Франция

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