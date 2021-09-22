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Пропавший под Хабаровском самолет проверял наземные средства связи

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пропавший под Хабаровском самолет-лаборатория Ан-26 занимался проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Между тем в пресс-службе МЧС РФ подтвердили журналистам, что самолет Ан-26 пропал с радаров в районе заповедника Хехцир в 38 километрах от Хабаровска, на борту находится летный состав из шести человек. В ведомстве отметили, что самолет совершал технический полет.

В пресс-службе сообщили, что для поиска воздушного судна привлечен вертолет Росавиации, также из Хабаровска на место выдвинулись спасатели Амурского спасательного центра.

"В готовность приведен вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту. Поиски осложнены темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями", - подчеркнули в МЧС.

Ранее о том, что Ан-26 пропал с радаров, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

Самолет принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы". Компания является официальным уполномоченным представителем госкорпорации по ОрВД в сфере проведения летных проверок наземных средств связи.

Основным инструментом таких проверок является специализированное (эталонное) воздушное судно, оборудованное аппаратурой летного контроля, - воздушное судно-лаборатория. С помощью аппаратуры можно проанализировать излучаемые в пространство сигналы и оценить точность функционирования каждого наземного средства радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи.

Хабаровский край Ан-26

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