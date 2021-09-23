Два вертолета подключились к поискам пропавшего под Хабаровском Ан-26

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Вертолеты МЧС и Росавиации утром в четверг вылетели в район поиска самолета Ан-26, пропавшего в среду в 40 километрах от Хабаровска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что ранее из-за плохих метеоусловий ранее провести поиски с воздуха не удавалось.

"Вместе с тем на протяжении ночи в лесной местности продолжала работать наземная группировка МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС. Спасатели вели осмотр таежной местности. Поиски осложнялись темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями, таежной и горной местностью", - сказано в сообщении.

Были определены несколько групп, которые вели рекогносцировку местности на автомобилях высокой проходимости, пешим порядком проходили в местах троп.

Утром к обследованию местности привлекли все силы и средства группировки МЧС России, территориальной подсистемы РСЧС. Всего к поискам привлечены более 70 спасателей и 20 единиц техники.

22 сентября воздушная лаборатория Ан-26 выполняла рейс с целью облета систем навигационного радионаблюдения в Хабаровском крае. Примерно в 38 километрах от Хабаровска самолет исчез с радаров, и связь с ним прекратилась. На борту находились шесть членов экипажа.

Следственный комитет по факту исчезновения самолета возбудил уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).