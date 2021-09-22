Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом увеличилось до 11

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В результате столкновения школьного автобуса и УАЗа в Иркутской области пострадали 11 человек, а не четверо, как сообщалось ранее. Об этом сообщил Минздрав региона.

Там объяснили, что с места ДТП в больницу отправили четверых пострадавших - школьника, двоих сопровождавших и водителя УАЗа. Затем детей из автобуса обследовали, и еще семерым назначили амбулаторное лечение.

Состояние одного из госпитализированных взрослых врачи оценивают как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Столкновение произошло на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" рядом с поселком Кутулик. По факту началась доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Всего в автобусе было 18 учеников вторых, четвертых и девятых классов школы Аларского района, двое сопровождающих и водитель. Они ехали в музей Александра Вампилова в поселке Кутулик.