Автокемпинги могут появиться в границах Петербурга

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Комитет по транспорту Петербурга разрабатывает проект создания автокемпингов, сообщили в среду в самом ведомстве.

"В качестве пилотных зон размещения автокемпингов рассматриваются Канонерский остров, город Пушкин и город Сестрорецк", - говорится в сообщении.

Автокемпинги планируются создать на базе существующих городских парковок. Чиновники предлагают оснастить их электропитанием, организовать душ и туалет, обустроить зону сервиса, где можно будет пополнить запасы питьевой воды.

В среду прошло первое совещание, где были определены основные этапы реализации новой транспортно-туристской инфраструктуры. Реализовывать проект поручено подведомственному комитету ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

"Места для размещения автокемпингов будут выбраны с учетом пожеланий путешественников. В мировой практике - это рекреационные или парковые зоны вдали от основных магистралей, но рядом с туристскими точками притяжения", - сказал глава комитета по транспорту Кирилл Поляков. По его мнению, такие места привлекут российских и зарубежных туристов.