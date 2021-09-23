Российские туристы летом тратили больше всего денег на курортах Черного моря

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минувшим летом россияне больше всего денег тратили на отдых на курортах Черного моря, в среднем - 70-75 тысяч рублей на семью без учета расходов на дорогу, показало исследование сервиса по бронированию авиабилетов Aviasales и банка "Тинькофф".

Больше всего отдыхающие тратили на проживание - около 50% от всех расходов. Дороже всего обходилось проживание в Анапе - в среднем, 40 тысяч рублей, за ней следуют Сочи (35 тысяч рублей) и Крым (34,13 тысячи рублей). При этом по общим тратам на черноморском побережье лидирует Крым - 76,3 тысячи рублей на семью.

На еду в общепите туристы тратили примерно 7-9 тысяч рублей, на продукты в супермаркетах - 4,4-6 тысяч рублей.

В Петербурге путешественники потратили в среднем с мая по август 62 тысячи рублей на семью. Среди популярных направлений России Петербург занимает первое место по тратам на фастфуд - 4,4 тысячи рублей, при этом траты в ресторанах и кафе города схожие.

Средняя длительность поездки в Петербург составляла пять дней, расходы на проживание - около 25 тысяч рублей.

В Калининграде отдыхающие тратили в среднем 52 тысячи рублей, из них 22 тысячи уходили на проживание.

Путешествия в Краснодар, Кавминводы, Пятигорск и Махачкалу россиянам обходились в среднем в 57-70 тысяч рублей без учета стоимости авиабилетов. На проживание в Краснодаре туристы в среднем тратили 23,5 тысячи рублей, в Кавминводах, Пятигорске и Махачкале - в среднем 24 тысячи рублей, а на продукты в супермаркетах - в среднем 4 тысячи рублей.