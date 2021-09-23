Поиск
Хроника последних дней СССР

Российские туристы летом тратили больше всего денег на курортах Черного моря

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минувшим летом россияне больше всего денег тратили на отдых на курортах Черного моря, в среднем - 70-75 тысяч рублей на семью без учета расходов на дорогу, показало исследование сервиса по бронированию авиабилетов Aviasales и банка "Тинькофф".

Больше всего отдыхающие тратили на проживание - около 50% от всех расходов. Дороже всего обходилось проживание в Анапе - в среднем, 40 тысяч рублей, за ней следуют Сочи (35 тысяч рублей) и Крым (34,13 тысячи рублей). При этом по общим тратам на черноморском побережье лидирует Крым - 76,3 тысячи рублей на семью.

На еду в общепите туристы тратили примерно 7-9 тысяч рублей, на продукты в супермаркетах - 4,4-6 тысяч рублей.

В Петербурге путешественники потратили в среднем с мая по август 62 тысячи рублей на семью. Среди популярных направлений России Петербург занимает первое место по тратам на фастфуд - 4,4 тысячи рублей, при этом траты в ресторанах и кафе города схожие.

Средняя длительность поездки в Петербург составляла пять дней, расходы на проживание - около 25 тысяч рублей.

В Калининграде отдыхающие тратили в среднем 52 тысячи рублей, из них 22 тысячи уходили на проживание.

Путешествия в Краснодар, Кавминводы, Пятигорск и Махачкалу россиянам обходились в среднем в 57-70 тысяч рублей без учета стоимости авиабилетов. На проживание в Краснодаре туристы в среднем тратили 23,5 тысячи рублей, в Кавминводах, Пятигорске и Махачкале - в среднем 24 тысячи рублей, а на продукты в супермаркетах - в среднем 4 тысячи рублей.

Aviasales Тинькофф Крым Сочи Анапа Петербург Калининград Краснодар

Новости по теме

Новости

Лоукостер авиакомпании S7 запустится под брендом Citrus

Лоукостер авиакомпании S7 запустится под брендом Citrus

Решетников назвал взлет цен на газ в ЕС результатом форсированного энергоперехода

Решетников назвал взлет цен на газ в ЕС результатом форсированного энергоперехода
Дело Baring Vostok

Майкл Калви намерен продолжать инвестиции в экономику РФ

Цена нефти Brent поднялась до $76,39 за баррель

Цена нефти Brent поднялась до $76,39 за баррель

ФРС понизила прогноз роста ВВП США на 2021 год

Минсельхоз объяснил подорожание курятины в РФ сезонным ростом спроса

Минсельхоз объяснил подорожание курятины в РФ сезонным ростом спроса

ФРС США сохранила базовую ставку

Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,10%

Польша добилась участия в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG

Источники узнали о переносе первого заседания новой Думы на октябрь

Источники узнали о переносе первого заседания новой Думы на октябрь
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');