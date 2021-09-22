МИД РФ заявил, что отказ в американской визе Слуцкому не останется без ответа

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Решение США отказать в визе главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому, который в составе российской делегации планировал принять участие в сессии сегмента высокого уровня Генассамблеи ООН, противоречит международно-правовым нормам и не останется без реакции, заявили в среду в МИД РФ.

"Налицо грубейший произвол и абсолютно неприемлемое нарушение международного права, которое, разумеется, не может и не будет оставаться без должной реакции", - говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД РФ.

В комментарии отмечается, что США "откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией размещения штаб-квартиры Всемирной организации".

"Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны, фактически самовольно определяя, чьим представителям дозволено участвовать в ооновских мероприятиях, а кому доступ туда закрыт", - подчеркивается в комментарии МИД РФ.