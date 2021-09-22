Леонид Слуцкий не получил визу для участия в сессии Генассамблеи ООН

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не сможет принять участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН из-за того, что ему не выдали визу в США, сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте.

"Американскую визу Слуцкому для поездки на сессию ГА ООН не дали. Российская делегация вылетает в данный момент в Нью-Йорк без него", - сказал собеседник агентства в среду.

Ранее Слуцкий сообщил журналистам, что является единственным из всей делегации России, кто пока не получил визы для поездки на сессию ГА ООН.

"Причины задержки посольство США не объясняет", - сказал глава комитета.

Он связывает отказ с тем, что его фамилия находится в американских "черных списках", как и имена многих других российских политиков.

"Однако санкции, наложенные в обход ООН, не дают Соединенным Штатам права закрывать въезд официальным лицам РФ на заседания крупнейшей международной организации", - сказал Слуцкий.