Роскомнадзор составил реестр соцсетей

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор уведомил Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, "ВКонтакте" и "Одноклассники" о том, что они включены в реестр социальных сетей.

"В настоящий момент в реестр социальных сетей включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Соответствующие уведомления о включении в реестр Роскомнадзор направил владельцам указанных интернет-ресурсов", - говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном на сайте ведомства в среду.

Там напомнили, что 1 февраля 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей (№530-ФЗ), в соответствии с которым интернет-площадки сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию.

"Закон обязывает интернет-ресурсы размещать Правила социальных сетей, счетчик посещаемости, электронную форму для обращений пользователей о выявлении противоправной информации, а также ежегодно публиковать отчет о рассмотрении подобных обращений. Соцсети должны уведомлять пользователя об ограничениях к его контенту, принимать меры по предписаниям Роскомнадзора, в том числе отменять введенные меры по ограничению доступа к контенту пользователей", - отмечается в сообщении.