В YouTube заявили, что будут решать проблемы с властями для работы в РФ

Фото: Aytac Unal/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор видеохостинга YouTube Сьюзан Воджицки заявила, что при возникновении при работе в России проблем с властями будут прилагаться усилия для их решения.

В интервью Bloomberg TV она сказала, что "если дойдет до того, что возникнет проблема с правительством, мы сделаем все возможное, чтобы ее решить".

"Я надеюсь, что мы всегда будем продолжать делать то, что в наших силах", - отметила она.

Гендиректор сказала, что "когда мы работаем с правительствами, есть много вещей, которые мы должны принимать во внимание".

Воджицки сообщила, что при получении тех или иных запросов от правительств рассматриваются все обстоятельства, связанные с ними, в том числе и то, "что на самом деле происходит на местах".

Она в ответ на вопрос ведущего о том, удаляет ли YouTube материалы по запросам властей России, заявила, что "это не всегда запросы, которые нам имеет смысл реализовывать, но в некоторых случаях мы будем выполнять их", - сказал генеральный директор.

По ее словам, YouTube принимает решения о выполнении правительственных запросов, основываясь на различных факторах, включая местные законы. Она подчеркнула при этом, что свобода слова является "основной ценностью" ее платформы.