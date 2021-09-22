Космонавты обнаружили на МКС небольшое повышение концентрации плесени

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков зафиксировали на МКС превышение концентрации плесени в старейшем модуле МКС, сообщает журнал Центра подготовки космонавтов "Пилотируемые полеты в космос".

"Фрагменты плесневых грибов были обнаружены в 1 из 16 исследованных зон", - говорится в публикации. Исследования проводились 20 января

Уточняется, что одной из 16 проб было зафиксировано превышение концентрации микромицетов на 10% по отношению к регламентному уровню. Как отмечают специалисты центра, превышение концентрации было зафиксировано в районе 103-й панели функционально-грузового блока "Заря". Кроме того, экипаж в 13 из 16 проб обнаружил бактерии, но их концентрация не превышала норму.

Рыжиков и Кудь-Сверчков вернулись на землю в апреле этого года.

Как ранее сообщала в интервью "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко, на МКС присутствует определенное количество микроорганизмов.

По данным ученых, основной источник микробов - сами космонавты, небольшое число также попадает через прибывающие на станцию грузы, однако благодаря принимаемым мерам дезинфекции проникновение на МКС микробов, представляющих серьезные риски для экипажа, исключено.

Всего на станции зафиксировано присутствие около ста видов микробов. Среди них есть потенциально опасные для здоровья стафилококки и аспергиллы, однако, благодаря средствам очистки воздуха и поверхностей, их число находится на низком уровне и пока ученые не зафиксировали ни одного случая заболеваний бактериальной этиологии у экипажа. В целом, по мнению специалистов, ситуация с микроорганизмами на МКС "лучше, чем в обычном офисе или больнице".