Уровень загрязнения МКС микробами за последние годы вырос

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с микробами на Международной космической станции (МКС) за последние годы ухудшилась, есть риск загрязнения новой станции при использовании существующих модулей российского сегмента, сообщил глава Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

"Анализ результатов микробиологического мониторинга среды обитания модулей российского сегмента МКС свидетельствует, что состояние среды обитания МКС начиная с 55-й экспедиции ухудшилось. Обобщенные результаты показывают, что в 65% проб были обнаружены микроорганизмы в количествах, превышающих нормативные требования", - сказал Орлов на совместном заседании бюро Совета РАН по космосу и президиума Научно-технического совета госкорпорации "Роскосмос".

По его словам, среди микробов на МКС были найдены виды, относящиеся к 3-4 группам патогенности, в частности стафилококки и стрептококки.

"Выделенные виды грибов способны поражать материалы и оборудование. В результате жизнедеятельности этих микроорганизмов выходят из строя приборы, как это произошло на орбитальной станции Мир" в период 24-й экспедиции с прибором коммутационной связи", - отметил Орлов.

Кроме этого, есть риск загрязнения микроорганизмами новой российской орбитальной станции, если использовать для ее строительства существующие модули российского сегмента МКС.

Около 100 видов микробов

22 сентября прошлого года в журнале Центра подготовки космонавтов сообщалось, что российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков зафиксировали превышение концентрации плесени в старейшем блоке станции - "Заря".

Как ранее сообщала в интервью "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко, на МКС присутствует определенное количество микроорганизмов.

По данным ученых, основной источник микробов - сами космонавты, небольшое число также попадает с прибывающими на станцию грузами, однако благодаря принимаемым мерам дезинфекции проникновение на МКС микробов, представляющих серьезные риски для экипажа, исключено.

Всего на станции зафиксировано присутствие около ста видов микробов. Среди них есть потенциально опасные для здоровья стафилококки и аспергиллы, однако благодаря средствам очистки воздуха и поверхностей их число находится на низком уровне, и пока ученые не зафиксировали ни одного случая заболеваний бактериальной этиологии у экипажа. В целом, по мнению специалистов, ситуация с микроорганизмами на МКС "лучше, чем в обычном офисе или больнице".

Станция на замену МКС

Как сообщалось, Россия рассматривает возможность создания новой национальной станции, которая придет на замену МКС. Предполагается, что станция будет на высокоширотной орбите с наклонением 97-98 градусов, где наблюдается повышенный уровень радиации. Из-за этого предлагается сделать ее посещаемой, а не постоянно обитаемой.

9 ноября 2021 года Крикалев сообщил, что госкорпорация рассматривает несколько вариантов создания российской орбитальной станции, в том числе с использованием российского сегмента МКС. Станция имеет угол наклонения орбиты 51 градус.

23 августа 2021 года Рогозин сообщил "Интерфаксу", что решение о включении модулей российского сегмента МКС в состав новой станции будет принято после разработки эскизного проекта.