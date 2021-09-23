Крупный пожар на складе в подмосковной Черноголовке потушен

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в складском помещении в подмосковной Черноголовке, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, ликвидировать открытое горение удалось к 06:05.

В пресс-службе добавили, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Черноголовке на площади 3000 кв. метров горит здание ангарного типа, существовала угроза распространения огня на соседнее офисное здание.

В тушении огня участвовали 43 человека и 14 единиц техники.