Пожар площадью 3 тыс. кв. метров произошел на складе в Подмосковье
Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Крупный пожар охватил склад в подмосковной Черноголовке, площадь горения достигла 3 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет. Существует угроза распространения на офисное трехэтажное здание.
Уточняется, что горит одноэтажное помещение ангарного типа площадью 3,6 тыс. кв. метров и высотой 15 метров.
Сообщение о пожаре на поступило поздним вечером в среду. Для ликвидации возгорания задействовано 43 человека и 14 единиц техники.