Поиск
Хроника последних дней СССР

Пожар площадью 3 тыс. кв. метров произошел на складе в Подмосковье

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Крупный пожар охватил склад в подмосковной Черноголовке, площадь горения достигла 3 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет. Существует угроза распространения на офисное трехэтажное здание.

Уточняется, что горит одноэтажное помещение ангарного типа площадью 3,6 тыс. кв. метров и высотой 15 метров.

Сообщение о пожаре на поступило поздним вечером в среду. Для ликвидации возгорания задействовано 43 человека и 14 единиц техники.

Подмосковье Черноголовка

Новости

Замглавы Меджлиса крымских татар ужесточили обвинение по делу о диверсии

РФ с 5 октября возобновляет авиасообщение еще с пятью странами

РФ с 5 октября возобновляет авиасообщение еще с пятью странами

Что произошло за день: среда, 22 сентября

В Екатеринбурге раскрыли экстремистов, склонявших мигрантов к терактам

Роскомнадзор составил реестр соцсетей

Роскомнадзор составил реестр соцсетей

Активист потребовал от Генпрокуратуры признать The Bell иноагентом

Нападения в школах и вузах

Фигурант дела о стрельбе в Перми пройдет психиатрическую экспертизу

Фигурант дела о стрельбе в Перми пройдет психиатрическую экспертизу
Нападения в школах и вузах

Пермский госуниверситет заявил об отсутствии претензий к ЧОП, охранявшему вуз

Источники узнали о переносе первого заседания новой Думы на октябрь

Источники узнали о переносе первого заседания новой Думы на октябрь

После пропажи самолета под Хабаровском возбудили уголовное дело

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');