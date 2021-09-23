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Хроника последних дней СССР

Рабочий погиб при взрыве в цистерне на предприятии в ЯНАО

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще один травмирован в результате взрыва паровоздушной смеси в цистерне в промзоне города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, инцидент произошел накануне вечером на территории промышленной зоны коммерческого предприятия. Во время выполнения технических работ внутри прицепной бочки-цистерны произошел взрыв паровоздушной смеси без последующего горения.

"В результате происшествия погиб один рабочий, проводивший работы внутри цистерны. Второму мужчине, находившемуся снаружи, причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ЯНАО

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