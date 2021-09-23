Число случаев COVID в России за сутки подскочило до уровня середины августа

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 438 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

За минувшие сутки число новых случаев коронавируса в РФ превысило данные, обнародованные 22 сентября, на 1 732: накануне сообщалось о 19 706 заболевших. Значения четверга соотносятся со значениями 19 августа, когда было выявлено 21 058 случаев, и далее эта планка уже не преодолевалась. В тот же период было заявлено о стабилизации ситуации после июльского подъема, вызванного распространением штамма "дельта". Теперь же эпидемиологи предупреждают о росте заболеваемости COVID-19, что связано с сезонными факторами.

Резкий рост заболеваемости отмечен также и в столице - 3 445 новых случаев, это максимальное значение с конца июля. Накануне в среду сообщалось об 1 991 заболевшем.

Третий день подряд увеличивается число летальных исходов - за минувшие сутки от коронавируса умерли 820 пациентов, что соответствует максимальным значениям за всю пандемию, зафиксированным 26 августа.

Наибольшая летальность зафиксирована в Москве - 54, в Петербурге - 53 (накануне сообщалось о 43 скончавшихся), в Свердловской области - 36.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 354 тыс. 995 случаев коронавирусной инфекции, 201 445 умерших и 6 млн 558 тыс. 780 выписанных, в том числе 16 567 выздоровели за последние сутки, из них 1 331 выздоровевший приходится на Москву.