Суточный COVID-прирост в Москве увеличился на 73%

В столице выявили около 3,5 тыс. случаев коронавируса, что соответствует показателям конца июля

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Около 3,5 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это соответствует показателям конца июля, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По данным оперштаба, за сутки в Москве зафиксировали 3 445 пациентов с коронавирусом. Накануне сообщалось о выявлении 1 991 инфицированного. Таким образом, заболеваемость за 24 часа выросла на 1 454 случая или на 73%.

Показатель сравнялся с данными конца июля - начала августа 2021 года. Предыдущий максимум суточной заболеваемости в городе выявили 31 июля, он был равен 3 514 случаям.

За сутки в Москве скончались 54 пациента с COVID-19. Всего за время пандемии от коронавируса скончались 28 551 пациент.

Выздоровели от заболевания за последние сутки 1 331 москвич. Всего от коронавируса выздоровели 1 478 681 пациент.

Накануне сообщалось о 50 умерших и 1 353 выздоровевших от COVID-19 в Москве.

Общее число случаев COVID-19 в столице на 23 сентября составляет 1 611 611.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеялись на дальнейшее улучшение ситуации, и оно произошло: 13 августа из-за уменьшения объемов госпитализации пациентов с коронавирусом в столице отменили ряд ограничений.

Осеннее ухудшение ситуации с COVID в столице

Однако со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве начала расти.

22 сентября заммэра города Анастасия Ракова заявила, что по отношению к прошлой неделе рост заболеваемости COVID-19 составил 24%, а число госпитализаций увеличилось на 15%.

Причиной власти считают наступление осеннего сезона, для которого характерны подъем заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач, с возобновлением школьных занятий.

Ракова сообщила, что для лечения пациентов с коронавирусом "в городе развернуты и зарезервированы достаточные коечные мощности".

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, власти Москвы пока не планируют вводить ограничения, однако в случае дальнейшего роста заболеваемости не исключено возвращение системы QR-кодов в кафе и ресторанах, а также обязательного перевода не менее 30% сотрудников на удаленный формат работы.