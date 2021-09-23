Поиск
Хроника последних дней СССР

Суточный COVID-прирост в Москве увеличился на 73%

В столице выявили около 3,5 тыс. случаев коронавируса, что соответствует показателям конца июля

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Около 3,5 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это соответствует показателям конца июля, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По данным оперштаба, за сутки в Москве зафиксировали 3 445 пациентов с коронавирусом. Накануне сообщалось о выявлении 1 991 инфицированного. Таким образом, заболеваемость за 24 часа выросла на 1 454 случая или на 73%.

Показатель сравнялся с данными конца июля - начала августа 2021 года. Предыдущий максимум суточной заболеваемости в городе выявили 31 июля, он был равен 3 514 случаям.

За сутки в Москве скончались 54 пациента с COVID-19. Всего за время пандемии от коронавируса скончались 28 551 пациент.

Выздоровели от заболевания за последние сутки 1 331 москвич. Всего от коронавируса выздоровели 1 478 681 пациент.

Накануне сообщалось о 50 умерших и 1 353 выздоровевших от COVID-19 в Москве.

Общее число случаев COVID-19 в столице на 23 сентября составляет 1 611 611.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеялись на дальнейшее улучшение ситуации, и оно произошло: 13 августа из-за уменьшения объемов госпитализации пациентов с коронавирусом в столице отменили ряд ограничений.

Осеннее ухудшение ситуации с COVID в столице

Однако со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве начала расти.

22 сентября заммэра города Анастасия Ракова заявила, что по отношению к прошлой неделе рост заболеваемости COVID-19 составил 24%, а число госпитализаций увеличилось на 15%.

Причиной власти считают наступление осеннего сезона, для которого характерны подъем заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач, с возобновлением школьных занятий.

Ракова сообщила, что для лечения пациентов с коронавирусом "в городе развернуты и зарезервированы достаточные коечные мощности".

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, власти Москвы пока не планируют вводить ограничения, однако в случае дальнейшего роста заболеваемости не исключено возвращение системы QR-кодов в кафе и ресторанах, а также обязательного перевода не менее 30% сотрудников на удаленный формат работы.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

15
В Мельбурне рабочие строительной отрасли протестуют против ограничений COVID-1917 сентября. В Индонезии открылись кинотеатры.16 сентября. На Национальной аллее в Вашингтоне установили около 600 тысяч белых флагов в рамках публичной арт-инсталляции, посвященной жертвам COVID-19 в США.13 сентября. В Германии началась общегосударственная неделя вакцинации от COVID-19. На фото: витрина парикмахерской во Франкфурте.9 сентября. В Катманду в условиях пандемии коронавируса COVID-19 отметили индуистский фестиваль Тидж.8 сентября. В Китае было зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19. Таким образом, число подтвержденных заболевших достигло 95083, а число погибших осталось неизменным - 4636.7 сентября. В Нью-Йорке из-за пандемии COVID-19 отменили масштабное празднование фестиваля культуры Вест-Индии.6 сентября. Непальские кинотеатры готовятся к открытию.4 сентября. В чилийском Сантьяго прошло празднование Национального дня цирка. Из-за пандемии коронавируса цирки оказалось в тяжелом положении.3 сентября. В китайском Чжучжоу проводят дезинфекцию в туристических местах. 2 сентября. В Германии началась пятидневная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта. Профсоюз требует повышения тарифных ставок на 3,2% и единовременную премию в 600 евро каждому сотруднику на фоне пандемии коронавируса.2 сентября. Филиппинские медицинские работники провели акцию протеста перед зданием Департамента здравоохранения Манилы.2 сентября. В Сиднее проходят одиночные пикеты против локдауна из-за COVID-19.1 сентября. Власти Индии дали зеленый свет частичному открытию школ.1 сентября. Первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech получили жители Бангкока.
В Мельбурне рабочие строительной отрасли протестуют против ограничений COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 23 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

Сентябрь в Москве перевыполнил месячную норму осадков

Сентябрь в Москве перевыполнил месячную норму осадков

Венедиктов сообщил, что нет следов взлома или вбросов в московскую систему ДЭГ

Венедиктов сообщил, что нет следов взлома или вбросов в московскую систему ДЭГ

Опубликованы данные о ходе онлайн-голосования в Москве

Опубликованы данные о ходе онлайн-голосования в Москве

Кандидаты в депутаты от КПРФ по Москве оспорят в суде итоги электронного голосования

Пандемия коронавируса

В Москве пока не планируют вводить ограничения из-за роста COVID-заболеваемости

В Москве пока не планируют вводить ограничения из-за роста COVID-заболеваемости

Театр Джигарханяна сменил название

Театр Джигарханяна сменил название
Пандемия коронавируса

Распространение штамма COVID "дельта" в Москве достигло 100%

Распространение штамма COVID "дельта" в Москве достигло 100%

Рост заболеваемости COVID-19 в Москве за неделю составил 24%

Мосгоризбирком разъяснил, что пересчитывать голоса в ДЭГ Москвы не будут

Мосгоризбирком разъяснил, что пересчитывать голоса в ДЭГ Москвы не будут

Общественный штаб предложил сомневающимся убедиться в корректности подсчета онлайн-голосов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');