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Мэр Краснодара решил сложить полномочия в связи с избранием в Госдуму

Мэр Краснодара решил сложить полномочия в связи с избранием в Госдуму
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Краснодара Евгений Первышов написал заявление о сложении с себя полномочий в связи с его избранием в депутаты Государственной думы.

"Я избран депутатом Государственной думы по 46-му одномандатному избирательному округу, получил уведомление и в рамках действующего законодательства написал заявление в адрес городской думы Краснодара о сложении с себя полномочий", - сказал Первышов на пресс-брифинге.

Заседание гордумы, на котором рассмотрят его заявление, состоится в четверг вечером.

После того, как городская дума примет отставку Первышова, исполнять обязанности главы Краснодара будет его первый заместитель.

Ранее сообщалось, что в конце марта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поддержал инициативу Первышова принять участи в предстоящих в сентябре выборах депутатов Госдумы РФ.

Первышов был единогласно избран главой Краснодара на внеочередной сессии городской думы в декабре 2016 года. Срок полномочий мэра истекал в 2021 году.

В 2015 году в кубанской столице был принят новый порядок избрания мэра, который пришел на смену прямому голосованию.

Краснодар Евгений Первышов Госдума

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