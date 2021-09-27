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Мэр Волгограда сложил полномочия в связи с избранием в Госдуму

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Волгоградской городской думы на внеочередном заседании в понедельник приняли досрочную отставку мэра города Виталия Лихачева в связи с его избранием в депутаты Госдумы.

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"Принять отставку главы Волгограда Виталия Лихачева по собственному желанию в связи с избранием в депутаты Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва", - говорится в решении городской думы.

Официально полномочия Лихачева прекращаются 27 сентября в 00:00.

После того, как городская дума приняла отставку Лихачева, исполнять обязанности главы Волгограда будет его первый заместитель.

Лихачев был единогласно избран главой Волгограда депутатами городской думы в сентябре 2018 года.

19 сентября Лихачев был избран депутатом Госдумы РФ.

Волгоград Виталий Лихачев Госдума

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