В Уфе больной с отравлением сломал руку токсикологу

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Уфе возбуждено уголовное дело по факту нападения пациента на двух врачей в больнице № 21, ему вменяют хулиганство с применением насилия, сообщили в управлении Следственного комитета по Башкирии.

По версии следствия, 36-летний выходец из Ханты-Мансийского автономного округа был доставлен на скорой помощи в эту больницу с предварительным диагнозом - отравление неустановленным веществом.

Сначала он, ругаясь матом, без причины напал на врача-токсиколога, которая получила перелом руки. Затем он руками избил врача-реаниматолога скорой помощи, который пришел на помощь коллеге. После этого пациент сбежал.

Его нашли и задержали. Меру пресечения ему еще не определили.