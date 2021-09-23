ЦИК обязал освободить от должности глав двух теризбиркомов Петербурга

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России обязал освободить от должности глав двух территориальных избирательных комиссий Санкт-Петербурга из-за нарушений на прошедших выборах и потребовал от двух окружных избирательных комиссий обратиться в суд для отмены голосования на избирательных участках, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Постановление ЦИК, которое Памфилова зачитала на заседании в четверг, обязывает горизбирком Петербурга освободить от должности председателей теризбиркомов северной столицы, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным округам номер 212 (западный округ) и номер 218 (южный округ).

"Для этого мы соответствующие материалы направили в Следственный комитет РФ и в Генеральную прокуратуру. Мы считаем, что здесь были очевидные нарушения, но решить - кто совершал правонарушения и в каком объеме - может только суд, и они свой вердикт судебный вынесут", - отметила глава комиссии.

Кроме того, ЦИК РФ обязал окружную избирательную комиссию на выборах депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу номер 212 Санкт-Петербурга незамедлительно обратиться суд с административным иском об отмене решений участковых избирательных комиссий номер 757, 758, 771 об итогах голосования.

Также комиссия обязала окружную избирательную комиссию по одномандатному округу номер 218 Санкт-Петербурга "принять решение об обращении в соответствующий суд с административным исковым заявлением об отмене решений участковых избирательных комиссий номер 13.79, 19.91 об итогах голосования".

Глава ЦИК РФ на заседании комиссии заявила, что большинство жалоб и обращений в комиссию поступало по поводу голосования на выборах в Санкт-Петербурге. "К нам поступали многочисленные обращения и жалобы от участников избирательного процесса, связанные с проведением выборов. Статистику мы будем давать, но не сегодня. Но я скажу, что больше всего обращений было от Санкт-Петербурга. Я имею в виду именно кампанию в Госдуму", - отметила она.

Памфилова подчеркнула, что около 10 тыс. голосов избирателей "ушло в никуда" из-за ненадлежащей организации голосования в городе.

Голосование на выборах различного уровня проводилось в течение нескольких дней - с 17 по 19 сентября включительно. В этот период состоялось более 4,4 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней во всех 85 субъектах России.