Поиск
Хроника последних дней СССР

ЦИК сообщит СК и прокурорам о конфликте интересов вице-губернатора Петербурга на выборах

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России направит в Следственный комитет и Генпрокуратуру представление о конфликте интересов вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Бельского на прошедших выборах, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Мы наблюдали абсолютный конфликт интересов, когда человек, который занимается внутренней политикой, шел одновременно в депутаты и занимался избирательным процессом, часто за спиной комиссии", - отметила она и выразила уверенность, что это не должно остаться без внимания.

Комментарий по этому поводу в Смольном "Интерфаксу" получить пока не удалось.

Петербург Александр Бельский Центризбирком Элла Памфилова СКР Генпрокуратура

Новости по теме

Новости

Добыча конденсата у "Газпрома" в августе упала на 50% из-за аварий

СК начал проверку обстоятельств гибели начальника пермского главка

Источник заявил, что самоубийство главы пермского СК не связано со службой

Главу управления СК по Пермскому краю нашли мертвым

Главу управления СК по Пермскому краю нашли мертвым

Мишустин напомнил металлургам о социальной ответственности

В Минприроды опровергли информацию о планах разрешить охоту на белого медведя

В Минприроды опровергли информацию о планах разрешить охоту на белого медведя

В РФ заявили, что российский самолет не нарушал воздушное пространство Эстонии

В РФ заявили, что российский самолет не нарушал воздушное пространство Эстонии

Правительство договорилось с металлургами о новых налогах

Правительство договорилось с металлургами о новых налогах

Источник сообщил, что спикером Госдумы останется Володин

Источник сообщил, что спикером Госдумы останется Володин

"Роскосмос" потратит миллиард на выяснение прочности российского сегмента МКС

"Роскосмос" потратит миллиард на выяснение прочности российского сегмента МКС
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');