ЦИК сообщит СК и прокурорам о конфликте интересов вице-губернатора Петербурга на выборах

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России направит в Следственный комитет и Генпрокуратуру представление о конфликте интересов вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Бельского на прошедших выборах, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Мы наблюдали абсолютный конфликт интересов, когда человек, который занимается внутренней политикой, шел одновременно в депутаты и занимался избирательным процессом, часто за спиной комиссии", - отметила она и выразила уверенность, что это не должно остаться без внимания.

Комментарий по этому поводу в Смольном "Интерфаксу" получить пока не удалось.